Wizyta Terleckiego w regionie świętokrzyskim odbyła się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna".

Podczas spotkania w Bogorii polityk mówił o sukcesach rządu oraz o tym, czego jeszcze nie udało się zrealizować. Przedstawił także szczegóły reform, które PiS chce przeprowadzić w najbliższym czasie.

Wśród największych sukcesów rządu Terlecki wymienił program 500+. "On się udał, działa. To jest zasługa, której nam zazdroszczą inne kraje" – powiedział wicemarszałek.

Zaznaczył, że rząd zmniejszył także wiek emerytalny, a w najbliższym czasie wprowadzony zostanie program wyprawka+. Dodał, że często opozycja zarzuca rządzącym, że "rozdaje pieniądze". "My uważamy inaczej, że to jest koło napędowe gospodarki, że te pieniądze przecież trafiają na rynek, rodzice je wydają, to napędza koniunkturę" – wyjaśnił Terlecki.

Według polityka, kolejnym sukcesem rządu jest zreformowanie oświaty. "Zrobiliśmy ważną reformę edukacji. Nie wszyscy rozumieją sens tej reformy. Rozumieją ją nauczyciele z powołania, rozumie wielu rodziców, że ta reforma była konieczna" – mówił wicemarszałek.

Dodał, że jako wieloletni wykładowca akademicki patrzył "z przerażeniem, jak poziom edukacji w Polsce się obniżał z roku na rok". "Tu trzeba było wykonać radyklany ruch. Wykonaliśmy go, to się powiodło, choć oczywiście efekty tego zobaczymy za 20, 15 lat" – ocenił Terlecki.

Zapewnił też, że rząd zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo kraju, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. "Mówiono nam przez wiele lat, że wojsko jest niepotrzebne, mamy sojuszników, pieniądze lepiej wydać na coś innego. Ja powtarzam taką starą maksymę, że +sojusznicy pomogą silnym i tylko silne państwo może liczyć na to, że sojusznicy w porę przyjdą z pomocą+" – podkreślił Terlecki.

"Zrobiliśmy tu bardzo dużo, a robimy obecnie największą operację finansową w historii polskiej armii, to jest zakup rakiet Patriot, które bardzo poważnie zmienią naszą sytuację, jeśli chodzi o obronność" – zaznaczył polityk. Dodał, że rząd przywraca też zamykane przez poprzedników posterunki policji.

Nawiązując do reformy sądownictwa, Terlecki zaznaczył, że kiedy PiS było w opozycji, to w biurach poselskich tej partii nieustannie pojawiali się obywatele ze skargami na wymiar sprawiedliwości.

"Tu udało nam się dokonać tych zmian. Prokuratura jest zmieniona, sądy także, jesteśmy w trakcie realizacji tej reformy. Oczywiście efekty tego na najniższym poziomie nie będą widoczne od razu, rok, dwa, trzy, ale z pewnością będą i z pewnością poprawi to odbiór władzy w oczach społeczeństwa" – mówił wicemarszałek. "Nigdzie w Europie nie jest tak, że sądy są poza wszelką kontrolą społeczną" – dodał.

Terlecki zaznaczył, że rządowi nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów, m.in. projekt Mieszkanie+.

"Obiecywaliśmy, że to ruszy zaraz po objęciu przez nas władzy. Niestety, skala jest za mała, w tej chwili buduje się kilkanaście tysięcy mieszkań, to jest kropla w morzu potrzeb. Premier Morawiecki zadeklarował, że do wyborów w przyszłym roku w budowie będzie 100 tys. mieszkań" – powiedział polityk.

Podkreślił, że przed rządem "jeszcze wiele", jeśli chodzi o służbę zdrowia. "W tej dziedzinie trochę się poprawiło, ale to nie jest poprawa, która byłaby satysfakcjonująca, która by nas zadowalała" – dodał Terlecki.

Szef klubu PiS przekazał, że w drugiej połowie lipca partia podsumuje spotkania polityków PiS w ramach kampanii "Polska jest jedna". "Będziemy tam odpowiadać na państwa wątpliwości, ale także umieścimy te pomysły, bo to często pojawiają się bardzo dobre pomysły, będziemy chcieli je wykorzystać" – powiedział Terlecki.

14 kwietnia podczas konwencji PiS "Polska jest jedna" premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka działań, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie funduszu dróg lokalnych. Wicepremier Beata Szydło anonsowała premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka i wsparcie kulturalnej aktywności seniorów w mniejszych ośrodkach przed każdym rokiem szkolnym.

W ramach kampanii "Polska jest jedna" w woj. świętokrzyskim ma się odbyć 25 spotkań z politykami PiS. W maju region odwiedził premier Mateusz Morawiecki.(PAP)

autor: Piotr Grabski