Podczas piątkowej konferencji prasowej w Brukseli padło kilka pytań dotyczących dialogu KE z Polską w sprawie praworządności oraz decyzji KE o przejściu do kolejnego etapy procedury art. 7 traktatu.

Rzecznik KE Margaritis Schinas nie odpowiedział m.in. na pytanie, czy KE zamierza pozwać Polskę do Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Zaapelowali o to w czwartek do szefa KE Jean-Claude'a Junckera szefowie pięciu frakcji obejmujących większość w Parlamencie Europejskim.

Jak zaznaczył Schinas, dialog między Polską i KE nadal się toczy, a w poniedziałek do Polski wybiera się wiceszef KE Frans Timmermans. Dodał, że po tej wizycie komisarze będą mogli przeanalizować sytuację w świetle nowych wydarzeń.

"Dialog trwa, postęp został poczyniony, ale niektóre kwestie nie zostały rozwiązanie. Komisarze ocenią sytuację" - oświadczył rzecznik KE.

Pytany był też o to, co skłoniło KE do decyzji o przejściu do kolejnego etapu procedury, skoro dialog trwa.

"Artykuł 7 i procedura artkułu 7 to ekosystem, który zawiera wiele elementów" - odpowiedział Schinas dodając, że KE musi analizować sprawę całościowo. Według niego, decyzja o przejściu do kolejnego etapu procedury została podjęta przez KE po konsultacjach z Junckerem.

Schinas był też pytany, dlaczego KE czekała tydzień, żeby oficjalnie poinformować, iż zrobiła kolejny krok w procedurze art. 7 wobec Polski, zwracając się do unijnej prezydencji o tzw. wysłuchanie podczas Rady UE. Wniosek w tej sprawie KE złożyła 7 czerwca na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich, a Timmermans poinformował o tym 13 czerwca w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podczas debaty na temat Polski.

"Ponieważ czujemy, że ważne informacje muszą być przedstawione przez naszych liderów politycznych w świątyni demokracji, którą jest Parlament Europejski. Dokładnie to zrobił wiceszef KE Frans Timmermans w środę. (...) Teraz sprawa jest w rękach Rady UE, a nie w rękach Komisji Europejskiej" - oświadczył Schinas.

Dopytany, dlaczego ta informacja nie została ogłoszona po posiedzeniu COREPER w ubiegłym tygodniu, czyli spotkaniu ambasadorów krajów członkowskich UE odpowiedział, że COREPER to "wewnętrzne ciało" unijne. "To nie jest ciało, które jest otwarte. Nie mamy w nim otwartych obrad. Gdy przyszedł czas na to, żeby ogłosić (decyzje) publicznie, wiceszef KE Frans Timmermans zrobił to na poziomie politycznym w PE" - wyjaśnił rzecznik.

Pytany, dlaczego podczas spotkania komisarzy 6 czerwca sprawa nie była dyskutowana, chociaż tak wcześniej zapowiadała KE, a potem KE podjęła decyzje w sprawie artykuł 7, Schinas odparł: "Nigdy nie powiedzieliśmy, że dyskusja się nie odbyła. Powiedzieliśmy, że podczas spotkania (6 czerwca) mieliśmy dużo tematów, jak kwestie propozycji nowego budżetu unijnego, czy wizyta przedstawicieli zbliżającej się prezydencji austriackiej".