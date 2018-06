"Zakładnicy wracają do domu z rodzinami. Dziękuję przewodniczącemu Kimowi, nasz dzień przeszedł do historii!"

Po godzinie od opublikowania, tweet został "polubiony" przez 53 tys. użytkowników Twittera.

Po historycznym szczycie w Singapurze Trump i Kim podpisali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym Kim zobowiązał się do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a Trump - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa. W dokumencie nie sprecyzowano jednak, o jakie konkretnie gwarancje chodzi, ani nie podano konkretnego harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

Obaj przywódcy zaprosili siebie wzajemnie do złożenia oficjalnych wizyt w swych krajach.