Przewiduje się, że rotacyjny pobyt tych wojsk potrwa pięć lat. Początkowo miało to być tylko sześć miesięcy od stycznia 2017 roku, co zostało następnie przedłużone.źródło: ShutterStock

Norweski rząd poinformował we wtorek, że zwróci się do USA, by podwoiły liczbę swych żołnierzy piechoty morskiej stacjonujących w Norwegii. Ich pobyt miałby być przedłużony, czemu towarzyszyłoby przebazowanie do regionu bliższego granicy z Rosją.