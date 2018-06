Gowin był pytany w radiowej Jedynce, czy referendum konsultacyjne ws. zmian w konstytucji, które proponuje prezydent, odbędzie się, w związku z tym, że w szeregach obozu rządzącego nie ma wielkiego entuzjazmu wobec tej inicjatywy.

"Nie ma szczególnego entuzjazmu, nie widać też szczególnego zainteresowania opinii publicznej" - zauważył wicepremier. "Z tymi faktami będą musieli zmierzyć się senatorowie, bo na drugiej szali jest autorytet i urzędu prezydenckiego i ogromny osobisty autorytet pana prezydenta Andrzeja Dudy" - podkreślił Gowin.

"Musimy zważyć wszystkie za i przeciw, musimy się zastanowić, jakie będą koszty (referendum) - zapewne niebagatelne, wstępnie szacuje się, że około 100 mln zł - jaka może być potencjalna frekwencja. Tak jak powiedziałem, na razie wielkiego zainteresowania tym referendum nie widać. I w oparciu o takie przesłanki senatorowie podejmą decyzję" - zaznaczył wicepremier.

Podkreślił jednocześnie, że nikt nie ma wątpliwości, że ustawę zasadniczą trzeba zmienić, a kierunek tych zmian powinien być wskazany politykom przez Polaków w referendum.

3 maja prezydent zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada; zaapelował też o obecność na tym głosowaniu, "w którym wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski".

We wtorek odbędzie się plenarne posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji. Andrzej Duda najprawdopodobniej przedstawi na nim propozycje pytań referendalnych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.