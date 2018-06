Błaszczak pytany w TVP Info o rozmowy w sprawie stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce, powiedział: "Rozmawiamy na ten temat, propozycja leży na stole". "Ja na ten temat mówiłem podczas dwóch moich wizyt w Waszyngtonie, (...) rozmawiałem na ten temat w Pentagonie z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Formuła stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce gwarantuje spójność naszych dążeń obronnych" – podkreślił.

Nawiązując do wypowiedzi ambasador USA przy NATO Kay Bailey Hutchison, która w ubiegłym tygodniu powiedziała Polskiemu Radiu, że Waszyngton nie rozważa stałej obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą, Błaszczak wyraził przypuszczenie, że mógł to być skutek niedoinformowania.

"Ja się zdziwiłem tą wypowiedzią pani ambasador, pewnie jest niepoinformowana o tym, co dzieje się w Waszyngtonie, myślę, że z tego wynika takie nieporozumienie. Ale to jest proces, to są zabiegi, my dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków" – mówił szef MON. "Nie będę się kusił o wskazywanie terminów" – zastrzegł.

Odnosząc się do informacji medialnych, że Polska miałaby zadeklarować przeznaczenie 2 mld zł na stałe bazy USA, Błaszczak ocenił, że konieczne są wydatki na infrastrukturę, która – zaznaczył – pozostanie w kraju.

Zapowiedział też, że po podpisaniu umowy na zestawy obrony powietrznej Patriot będą prowadzone rozmowy o kolejnych zakupach, a rząd nie rezygnuje z żadnego z kluczowych programów modernizacyjnych. "Przystępujemy do kolejnych dziedzin, kolejnych negocjacji, mam tu na myśli w pierwszej kolejności okręty podwodne" – powiedział Błaszczak.

"Stworzyliśmy podstawy prawne i finansowe do tego, żeby proces modernizacji sił zbrojnych postępował. To też jest rezultat tego, że została uspokojona sytuacja w relacji między MON a Pałacem Prezydenckim" – mówił Błaszczak. Przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyjął ostanie wnioski o nominacje generalskie, a resort obrony i BBN wspólnie opracowały projekt zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

4 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie "Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026". Dokument określa m.in. zadania dotyczące modernizacji sił zbrojnych, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych oraz kwestie związane ze zmianami lokalizacji jednostek wojskowych.