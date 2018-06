"Debata miała mieć charakter ekspercki, ale biorą w niej udział głównie politycy, przez co ma ona charakter polityczny. Przyjęta formuła według mnie nie gwarantuje charakteru prawdziwej debaty. Spodziewam się stricte politycznego, wiecowego charakteru, co już miałem okazję obserwować. Dlatego zdecydowałem, że nie wezmę w niej udziału" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Klub parlamentarny Nowoczesnej informował wcześniej, że Wild był zaproszony do udziału w poniedziałkowej "debacie eksperckiej", organizowanej w Sejmie przez posła Nowoczesnej, przewodniczącego sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii Pawła Pudłowskiego, a dotyczącej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaproszono także m.in.: zastępcę prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego, radnego Rady Miejskiej w Sochaczewie Marcina Podsędka oraz wiceprezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adriana Furgalskiego.

Nowe lotnisko wraz z infrastrukturą ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.