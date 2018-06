W mszy w archikatedrze na Starym Mieście w Warszawie uczestniczyli także: wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Joachim Brudziński oraz przewodniczący podkomisji smoleńskiej, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Po mszy grupa ok. 50 uczestników wieczornych obchodów przeszła na pl. Piłsudskiego, gdzie przed dwoma miesiącami - w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej - odsłonięty został Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. Wśród nich nie było już jednak polityków PiS. Uczestnicy pochodu zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim. Nieśli ze sobą biało-czerwone flagi, krzyże, a także transparenty z napisem "Solidarni 2010" i "Współwinni zbrodni wciąż żyją bezkarnie".

10 kwietnia, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej odbył się 96., ostatni z organizowanych w miesięcznice, marsz z warszawskiej archikatedry przed Pałac Prezydencki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział wówczas, że odbyło się 96. marszów - tyle ile ofiar katastrofy smoleńskiej i podkreślił, że choć nie będą odbywały się już takie marsze, to miesięcznice trwają.

"Poranna msza, wieczorna msza; będziemy oczywiście składali wieńce pod pomnikami, a sądzę, chociaż decyzji jeszcze nie ma, to jest mój sąd indywidualny, że co rok będziemy maszerować, że w kolejne rocznice te marsze będą, ale już tylko raz do roku" - mówił wówczas Kaczyński.

W niedzielę rano we mszy św. odprawionej w warszawskim kościele seminaryjnym w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej udział wzięli: marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki, szefowie MON Mariusz Błaszczak oraz MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Piotr Gliński, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, szef gabinetu premiera Marek Suski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin oraz b. minister obrony Antoni Macierewicz.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski