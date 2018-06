Dodał, że najistotniejsza zmiana dotyczy południowej części województwa podkarpackiego.

„W związku z końcem prac modernizacyjnych na linii nr 106 (Rzeszów-Jasło) od 22 czerwca zostanie przywrócony ruch pociągów na liniach 106, 108 (Stróże-Krościenko) oraz 107 (Zagórz-Łupków). Wraca m.in. +Bieszczadzki Żaczek+ do Komańczy i połączenie weekendowe z Rzeszowa do Gorlic” – podkreślił.

Po zakończeniu remontu na linii 106 zaczną funkcjonować nowe przystanki osobowe - Zaborów Błonia, Markuszowa oraz Jasło Fabryczne.

Z kolei 30 czerwca po raz pierwszy w tym roku z Rzeszowa do słowackiej miejscowości Medzilaborce wyruszy „Wojak Szwejk”. Pociąg będzie kursował przez całe wakacje w soboty i niedziele. Bilet normalny do Łupkowa kosztuje 16 zł oraz 1 euro z Łupkowa do Medzilaborzec.

Jak zaznaczył Prawelski, od 2 lipca, od poniedziałku do piątku, będą kursowały nowe pociągi z Rzeszowa do Łupkowa oraz z Jasła do Komańczy. „Dzięki temu będzie można codziennie bezpośrednio dotrzeć w Bieszczady ze stolicy województwa” – dodał.

Prawelski przypomniał, że od 30 czerwca do końca sierpnia w soboty i niedziele będzie kursował wakacyjny pociąg do Sandomierza. „Krótki czas jazdy i komfort podróży do wypełnionego zabytkami Sandomierza, a także niska cena biletów mogą zachęcić podróżnych do wybrania się na jednodniową wycieczkę” – zachęca. Cena biletu normlanego według „Taryfy podkarpackiej” to 12,1 zł.

Drugim wakacyjnym połączniem, które będzie od 23 czerwca do końca wakacji, w soboty i niedziele, jest połączenie Rzeszów-Zamość.

Zdaniem Prawelskiego to połączenie powinno być szczególnie interesujące dla miłośników turystyki rowerowej. „Malownicza trasa przebiega przez kilka obszarów przyrody chronionej oraz przecina liczne szlaki rowerowe, w tym najdłuższy w Polsce Green Velo. Pociągi, które będą obsługiwać to połączenie są wyposażone w specjalne stojaki rowerowe, co ułatwi bezpieczny przewóz jednośladu” – podkreślił.

W związku z wejściem nowego rozkładu jazdy na pozostałych liniach kolejowych godziny odjazdu i przyjazdu niektórych pociągów ulegną tylko nieznacznej zmianie. Rozkład jazdy, który wejdzie w życie w niedzielę będzie obowiązywał do 1 września. Prawelski zaapelował do podróżnych, aby przed podróżą sprawdzili nowy rozkład jazdy.

Informacje o rozkładzie jazdy można m.in. znaleźć w wyszukiwarce internetowej na stronie www.polregio.pl.

Prawelski zapowiedział, że od września na liniach 106/108/107 liczba kursów pociągów Polregio zdecydowanie wzrośnie. „Będzie osiem dodatkowych połączeń pomiędzy Rzeszowem a Jasłem. Tyle samo nowych połączeń będzie pomiędzy Jasłem a Sanokiem/Zagórzem. Natomiast sześć nowych połączeń będzie pomiędzy Sanokiem/Zagórzem a Komańczą” – wymienił.

Jesienią więcej połączeń będzie także na innych liniach, np. między Rzeszowem a Dębicą na linii 91, od września będzie kursowała nowa para pociągów. Również od września, na linii 68, wszystkie pociągi w relacji Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów będą kursowały codziennie. Wprowadzone będą również nowe połączenia między Stalową Wolą Rozwadów a Rudnikiem nad Sanem.

Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług przewoźnika korzysta prawie 80 mln pasażerów. (PAP)

autor: Wojciech Huk