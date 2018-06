"Wicemin. @B_Cichocki odbył owocne spotkanie z asystentem sekretarza stanu #USA do spraw europejskich i azjatyckich Wessem Mitchellem. Rozmowy dotyczyły wzajemnych relacji PL-US, obecności wojsk amerykańskich w #Polska i zbliżającego się szczytu #NATO" - czytamy we wpisie polskiego MSZ.

Według wcześniejszych doniesień medialnych jednym z tematów poruszonych podczas spotkania polskiego wiceministra odpowiedzialnego m.in. za politykę amerykańską i sprawy bezpieczeństwa z Mitchellem miały być wypowiedzi kandydatki na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher dotyczące noweli ustawy o IPN i kwestii antysemityzmu w Europie Wschodniej.