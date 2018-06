"To kłuje w oczy oczywiście, bo to wielki program, który zdecydowanie przebudował strukturę społeczną" - podkreślał Morawiecki na początku debaty nad wnioskiem Platformy.

Dodał, że Program 500 plus oprócz różnych celów społecznych i prorodzinnych "jest też programem prodemograficznym". W tym kontekście zwrócił uwagę na ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak mówił w analizach GUS w 2014 r. prognozowano, że w 2017 r. urodzi się 346 tys. dzieci. "Urodziło się blisko 60 tys. więcej. To jest wielki sukces prodemograficzny również tego programu, Programu 500 plus" - wskazał.

Morawiecki stwierdził też, że opozycja próbuje mówić, iż program ten dzieli Polaków. "Napisaliście tak we wniosku" - powiedział zwracając się do polityków Platformy.

"To znaczy, że co? Jak zabierzecie ten program, to wtedy się połączą wszyscy w biedzie bez tego programu? O to wam chodzi?" - mówił.

"Nie zabierajcie tego programu Polakom, jest on dla Polaków bardzo potrzebny i jest fundamentem naszej polityki na przyszłość" - podkreślił.

Morawiecki zwrócił ponadto uwagę w kontekście Programu 500 plus, że w "polityce bardzo ważna jest wiarygodność". "To co zostało zapowiedziane, to jest realizowane dzisiaj" - mówił.