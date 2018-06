W trzydniowych zmaganiach uczestniczy 16 drużyn reprezentujących garnizony całego kraju i garnizon stołeczny. Policjanci rywalizują w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę zawodową, wiedzę praktyczną, umiejętności działań na miejscu zdarzenia, umiejętność strzelania dynamicznego oraz udzielania pierwszej pomocy.

"Do Piły przyjechały najlepsze drużyny z poszczególnych garnizonów. Składają się z czterech funkcjonariuszy: policjant dochodzeniowo-śledczy, operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusz nadzorujący pracę dochodzeniowo-śledczą" – powiedział w imieniu organizatorów kom. Sebastian Wegner ze Szkoły Policji w Pile.

Jak wyjaśnił, każda z konkurencji może być wyzwaniem dla policjantów. "Wszystkie one zostały przygotowane przez ekspertów pod nadzorem odpowiednich wydziałów KGP. Dziś w ramach konkursu prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia; policjanci mają wykonać odpowiednie czynności, dysponując sprzętem, który przywieźli ze sobą. To najdłuższa konkurencja, więc pewnie będzie stanowiła największe wyzwanie" – podkreślił.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czwartek. Najlepsi funkcjonariusze otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo najlepsza drużyna odjedzie do swojej komendy wojewódzkiej nowym nieoznakowanym radiowozem, ufundowanym przez KGP. "Nic więc dziwnego, że komendantom wojewódzkim bardzo zależało na tym, by wyłonić do konkursu najlepszych policjantów w swoim garnizonie, bo ci mogą wrócić z Piły nowym radiowozem, który jest gotowy do służby" – podał Wegner.

Patronat honorowy nad konkursem objął minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szkoła Policji w Pile została powołana w 1954 roku. Kilka lat później zaczęła się specjalizować w edukacji funkcjonariuszy służby kryminalnej. Obecnie kształcą się tu policjanci z całej Polski. Przez placówkę w skali roku przewija się kilka tysięcy słuchaczy, biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny