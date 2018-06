- Jesteśmy tutaj, żeby przyjrzeć się temu co się dzieje. To, co widzimy, to powolne oddalanie się Polski od europejskiego ducha. Jest to przedmiotem naszej wielkiej troski – powiedział Joseph Daul, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Jak zaznaczył, ma zaufanie do polskich obywateli i wie, że będą walczyć o praworządność, wolne sądy i wolne media.

Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że 4 czerwca, rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów, nie jest przypadkową datą obrad, gdyż w tamtym momencie rozpoczął się proces "zrastania" Europy.

- W Europie istnieje zaniepokojenie, że w ostatnim czasie głos naszej części Europy jest znacznie mnie słyszalny. Tacy ludzie, jak Joseph Daul, są dziś zaniepokojeni, że w naszej części Europy wytworzyła się próżnia, że nie słychać polskiego głosu, gdy decyduje się o przyszłości Europy i Unii Europejskiej – powiedział Rafał Trzaskowski, który jest też wiceprzewodniczącym EPL.