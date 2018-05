"Wiedomosti": Siły USA w Polsce to potwierdzenie nieufności do Rosji

"Dążenie Polski do rozlokowania na jej terytorium znaczących sił armii USA przy pokryciu kosztów przebywania amerykańskiego zgrupowania jest złym sygnałem, potwierdzającym wzrost wzajemnej nieufności między krajami europejskimi, szczególnie z byłego bloku socjalistycznego, a Rosją" - wskazują "Wiedomosti".

Starania Polski o przyjęcie znaczących sił amerykańskich to sygnał potwierdzający wzrost nieufności w relacjach między Europą i Rosją; pojawienie się w Polsce dywizji USA może być bodźcem do dalszej konfrontacji - ocenia we wtorek dziennik "Wiedomosti".