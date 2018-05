– Codzienne wyżywienie kosztuje i my bierzemy to na siebie, ale chyba ktoś musi za to zapłacić – mówił o kosztach kancelarii Sejmu ponoszonych w związku z protestem Marek Kuchciński z PiS. Marszałek spotkał się z wyborami w Koprzywnicy w województwie świętokrzyskim. Kuchciński powiedział, że rząd pracuje nad "całościowym systemem" dotyczącym niepełnosprawnych.