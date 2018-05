Szefowie MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz państw bałkańskich należących do UE - Grecji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji - zgodzili się w piątek na spotkaniu niedaleko Aten co do poparcia dla rozszerzenia UE o sześć krajów Bałkanów Zachodnich.