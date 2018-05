Wśród seniorów jest, jak wyliczono, 13 tys. 997 kobiet i 11 tys. 835 mężczyzn, którzy za niepłacenie za telefon trafili do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. "Na panie przypada 54 proc. z 57,6 mln zł zaległości seniorów względem operatorów. Średni dług telefoniczny osoby po 65 roku życia wynosi 1 tys. 613 zł" - wyliczyło BIG InfoMonitor. Na zadłużenie składają się zarówno rachunki za telefon komórkowy jak i stacjonarny.

Z badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że co czwarty senior nie ma telefonu komórkowego, częściej są to kobiety (34 proc.), niż mężczyźni (14 proc.). Jak jednak znaczyli eksperci Biura, "w najmłodszej grupie seniorów 65-74 lata rozpowszechnienie telefonów komórkowych wynosi 80 proc. z czego 30 proc. to smartfony". Komórki są zdecydowanie częściej w posiadaniu mieszkańców największych miast (85 proc.) niż wsi (63 proc.).

"Z duchem czasu chętniej idą panowie i smartfonem może się pochwalić 31 proc. mężczyzn i tylko mniej niż co piąta seniorka (18 proc.)" - zaznaczono. Badani odpowiedzieli też na pytanie: Czy zdarza im się na co dzień korzystać z internetu - 32 proc. przyznało, że tak. Przy czym częściej do wirtualnego świata zaglądają mężczyźni (41 proc.) niż kobiety (26 proc.). Internet chętniej wykorzystywany jest także przez osoby z większych miast (ok. 45 proc.) niż ze wsi (22 proc.).

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, "seniorzy stanowią tylko 8 proc." wszystkich dłużników telekomunikacyjnych. "Najwięcej niepłacących rachunków za telefon przypada na 25-34-latków. W tym wieku jest co czwarty wpisany do BIG InfoMonitor dłużnik telekomunikacyjny. Prawie co ósma osoba z kłopotami w spłacie tego rodzaju rachunków nie ma skończonych 24 lat" – zaznaczył, cytowany w komunikacie, szef BIG InfoMonitor.

Dwa razy wyższy jest również przeciętny dług telekomunikacyjny ogółu dłużników wpisanych do BIG InfoMonitor, niż osób po 65. roku życia - przeciętna dla wszystkich dłużników telekomów wynosi 3 tys. 249 zł.

Jak podano, najstarszym dłużnikiem telekomunikacyjnym wśród kobiet jest 77-letnia mieszkanka Bydgoszczy, której dług sięga 73 tys. zł, zaś wśród mężczyzn jest to 80-latek z Elbląga, którego zadłużenie wynosi 40 tys. 346 zł.

Badanie zostało wykonane przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor w listopadzie 2017 metodą wywiadów telefonicznych (CATI), na reprezentatywnej próbie 502 osób przebywających na emeryturze w wieku 65+ lat (kobiety) oraz 65+ lat (mężczyźni).

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (PAP)

autor: Magdalena Jarco