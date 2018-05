„Przygotowania do budowy 6-osobowej +kanapy+ rozpoczną się z końcem maja. Ta realizacja połączy dwa ośrodki narciarskie - SMR z Centralnym Ośrodkiem Sportowym. Koleją wywiezie 2 tys. osób w ciągu godziny. Dolna stacja powstanie na Hali Skrzyczeńskiej, a górna na Zbójnickiej Kopie, 1205 m npm” – powiedziała Markiewicz.

Jak dodała, w rejonie Skrzycznego powstanie 700-metrowa trasa narciarska, która umożliwi dojazd do należącej do COS trasy Ondraszek.

Markiewicz powiedziała, że przed sezonem nowy profil otrzyma trasa ze Skrzycznego w kierunku Hali Skrzyczeńskiej. Poszerzona zostanie trasa „Świerkowa”, która stanie się widokową nartostradą o szerokości sięgającej miejscami 50 m. Zmodyfikowane zostaną fragmenty profili tras w górnej części Hali Skrzyczeńskiej.

Przedstawicielka SMR powiedziała, że testowany w minionym sezonie system naśnieżania ujawnił drobne mankamenty, które są już usuwane. Przygotowany został plan jego wzmocnienia i poprawy wydajności. Zastosowane zostaną dodatkowe pompy i kompresory. „Plan zakłada też uzbrojenie systemu naśnieżania w dodatkowe kilkadziesiąt urządzeń – lanc i armatek. Nowe naśnieżanie otrzymają m.in. trasy 2 i 8 z Wierchu Pośredniego” – dodała.

Przy dolnej stacji kolei gondolowej zostanie przygotowany wyciąg orczykowy. Będzie on wspomagał pracę ośrodka, gdy silny wiatr uniemożliwi korzystanie z wagoników. „Orczykiem dostaniemy się do trasy 3 na Zwalisku, a następnie do Czyrnej na orczyki na Halę Skrzyczeńską” – wyjaśniła Markiewicz.

Ośrodek chce wymienić nawierzchnię na dwóch dużych parkingach przy dolnej stacji kolei gondolowej na Halę Skrzyczeńską. Zamierza ożywić też rejon Czyrnej, gdzie powstanie szkoła narciarska.

Szczyrk Mountain Resort to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Zlokalizowany jest w Beskidzie Śląskim na zboczach Małego Skrzycznego (1211 m npm) i Wierchu Pośredniego (1000 m npm). Posiada przeszło 23 km zróżnicowanych tras zjazdowych, w tym 5 km oświetlonych.

Cztery lata temu słowacka firma Tatry Mountain Resort kupiła - chylący się ku upadkowi - Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, w którego modernizację zainwestował do końca ub.r. ponad 120 mln zł. Powstały m.in. trzy nowe koleje linowe: 10-osobowa "gondola" na Halę Skrzyczeńską, a także dwie 6-osobowe „kanapy” z podgrzewanymi siedzeniami i osłonami przed wiatrem, których stacje początkowe znajdują się na Solisku, a górne na Hali Skrzyczeńskiej i Wierchu Pośrednim.

Słowacy stworzyli system naśnieżania oparty o wybudowany zbiornik wodny o pojemności do 100 tys. m sześc.

Ośrodek po modernizacji został otwarty minionej zimy. (PAP)

autor: Marek Szafrański

edytor: Dorota Skrobisz