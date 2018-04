Merkel, Macron i May przeciwko jednostronnym działaniom handlowym USA

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier W. Brytanii Theresa May są zgodni co do tego, iż USA nie powinny podejmować jednostronnych działań handlowych wymierzonych przeciwko UE - powiedział rzecznik niemieckiego rządu.