Mohamed Toure i jego żona Denise Cros-Toure prawdopodobnie sprowadzili dziewczynę z Gwinei do Teksasu gdy miała pięć lat.

Jeśli małżeństwo zostanie skazane, grozi im do 20 lat więzienia.

Mohamed Toure jest obecnie sekretarzem generalnym Demokratycznej Partii Gwinei (DPG), która została założona przez jego ojca.

Mohamed Toure i jego żona mieli zmuszać dziewczynę do prac domowych, do opieki nad dziećmi, a także poddawana była przemocy emocjonalnej i fizycznej. Nie mogła się uczyć, zabrano jej paszport i zmuszono ją do pozostania w USA, gdy jej wiza już wygasła - podał Departament Sprawiedliwości USA w oświadczeniu. Dziewczyna uciekła z domu w Southlake w sierpniu 2016 r. "z pomocą kilku byłych sąsiadów".

Adwokat pary zaprzeczył wszystkim zarzutom - podał Washington Post.

Scott Palmer powiedział gazecie, że zarzuty są "sfabrykowane i są kłamstwami". Dodał, że kobieta była traktowana jak córka. (PAP)