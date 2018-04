– Sąd uznał, że mamy prawo wyrażać nasze poglądy – powiedział Tadeusz Jaskarzewski z Obywateli RP.

– Każdy ma prawo korzystać z przestrzeni miejskiej. W sytuacji, gdy dana osoba uczestnicy w proteście siedząc i krzycząc, to druga osoba, która wtedy maszeruje, nie ma prawa żądać, by to miejsce było puste – mówił obrońca oskarżonych Piotr Schramm.