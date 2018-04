Od 18 kwietnia w Sejmie trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Jaki, pytany w piątek w Polsat News, czy rozumie ich oczekiwania względem rządu, odpowiedział: "Tak, rozumiem i wspieram". Jego zdaniem protestujący "mają rację". W jego ocenie "w sensie postulatów merytorycznych oni po prostu mają rację". Jak dodał, "forma, taka polityczna, i coś, co mnie razi w oczy, to jest to, że na tym tle lansują się politycy".

"Uważam, że brakuje zrozumienia dla tego, w jaki sposób żyją ci ludzie" - mówił. Jaki tłumaczył, że matki osób niepełnosprawnych to "kobiety, które musiały z dnia na dzień zostawić swoją pracę i zająć się całodobowo swoim dzieckiem". "Jeżeli my im dzisiaj mówimy, że mają sobie poradzić na początku za 153 złote, teraz - całe szczęście również dzięki propozycjom rządowym - za 900 złotych, to ja dalej uważam, że to jest za mało" - powiedział. "Dlatego ja uważam, że rząd powinien jeszcze raz pochylić się nad tymi propozycjami" - dodał.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy wraz z podopiecznymi protestują w Sejmie, mieli dwa główne postulaty. Pierwszy to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej. W środę protestujący zaproponowali rządowi stopniowe dojście do tej kwoty - 300 zł zł od maja tego roku, od stycznia 2019 r. – 400 zł, a od czerwca 2019 r. – 500 zł. Rząd tej propozycji nie przyjął.

Drugi postulat to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego, obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną; projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zrównujący wysokość kwot został w czwartek przyjęty przez rząd.