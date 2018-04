W środę w Brukseli zakończyła się zorganizowana przez UE i ONZ konferencja wysokiego szczebla „Wspieranie przyszłości Syrii i regionu”. Jej celem była mobilizacja pomocy humanitarnej dla mieszkańców regionu. Polskiej delegacji przewodniczyła Beata Kempa, minister ds. pomocy humanitarnej w KPRM.

"Zadeklarowaliśmy jeśli chodzi o pomoc stricte humanitarną kwotę około 48 mln zł. To jest kwota wyższa niż w ubiegłym roku. Mamy nadzieję, że uda się tę kwotę rozdysponować bez większych utrudnień, aczkolwiek wiemy, że jest już duży problem z wjazdem na teren Syrii dla naszych i nie tylko naszych organizacji" - powiedziała.

Jak dodała, na konferencji pojawił się apel, aby organizacje pozarządowe z całego świata z pomocą humanitarną wpuszczać na teren Syrii i nie ograniczać im możliwości niesienia pomocy, szczególnie tam, gdzie trwa wojna.

Zaznaczyła, że Polska będzie miała też wkład w pomoc uchodźcom syryjskim przebywającym w Turcji. Na to trafi ok. 12,5 mln euro. "To jest wymagana kwota. Takiej kwoty wymaga UE i taką zadeklarowaliśmy" - powiedziała Kempa.