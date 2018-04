W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki, a w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.źródło: ShutterStock

Aktywność społeczna dotycząca ochrony życia poczętego jest bardzo duża; apelujemy do większości parlamentarnej, by ją zauważyć - podkreśliło we wtorek Centrum Życia i Rodziny. Fundacja skierowała pismo do marszałka Sejmu, w którym przypomina o aktywności ruchów pro-life.