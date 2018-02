Pierwsze posiedzenie Zespołu ma się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zespołowi przewodniczyć będzie wiceminister Zbigniew Król, a w jego skład powołani zostali m.in.: dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. Janusz Heitzman, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej dr Bernadetta Izydorczyk oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Barbara Remberk.

O podjęcie zdecydowanych działań dotyczących dziecięcej i młodzieżowej opieki psychiatrycznej apelował do MZ w ostatnich dniach m.in. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego informował, że wpływają do niego "niepokojące informacje" o "alarmującej sytuacji psychiatrii dziecięcej w całym kraju". Sygnały, jak przekazał, kierowane są przez pacjentów i ich rodziny, lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz kierowników szpitali psychiatrycznych.

Rzecznik zwrócił uwagę m.in. na niedostateczny poziom finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów oraz braki kadrowe wśród personelu medycznego.

"Wzrost nakładów finansowych, tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz zmiany organizacyjne to działania niezbędne dla poprawy opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi pacjentami" - ocenił Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta wyraził przekonanie o konieczności podjęcia współpracy przez wszystkie podmioty zaangażowane w ochronę zdrowia psychicznego najmłodszych, zadeklarował też pełne wsparcie w realizacji inicjatyw na rzecz zwiększenia dostępności do psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla najmłodszych, w tym w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych.

O działania w obszarze dziecięcej psychiatrii zapytał MZ w styczniu także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Rzecznik wystąpił wówczas do ministra Szumowskiego o przekazanie stanowiska dot. dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży; jego zdaniem sytuacja jest dramatycznie niekorzystna.

W pismach do ministra zdrowia, RPD wskazywał też, że zwiększa się liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychiatrycznej oraz liczba młodych osób podejmujących próby samobójcze.

Rzecznik Praw Dziecka zwracał uwagę, że małoletni ewidentnie wymagający hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym z powodu rozpoznania ostrego stanu – próby samobójczej, nadmiernego pobudzenia psychoruchowego, czy epizodu psychotycznego z agresją – mogą nie zostać przyjęci do szpitala z powodu braku miejsc. Zdaniem Rzecznika, sytuację taką należy ocenić jako stan bezpośrednio zagrażający życiu. Liczba małoletnich pacjentów wymagających pomocy – jak podkreślał - znacznie przekracza liczbę istniejących łóżek w oddziałach psychiatrycznych.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl