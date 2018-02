Jak podał PAP w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu sędzia Tomasz Koronowski, wyrok wydano po postępowaniu sądowym, które toczyło się z oskarżenia prywatnego Jacka G. który był organizatorem II Elbląskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2017 r.

"Oskarżył on Roberta K. o to, że miał go poniżyć i narazić na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności społecznej, patriotycznej i charytatywnej w ten sposób, że nazywał oskarżyciela oraz pozostałe osoby będące organizatorami i uczestnikami marszu: faszystami, piewcami morderców Polaków, nacjonał-faszystowskimi bojówkami, neofaszystami, naziolami, rasistami" - podał PAP rzecznik Sądu sędzia Koronowski.

Wyrok uniewinniający Roberta K. nie jest prawomocny. Zdaniem sądu komentarze Roberta K. w mediach społecznościowych nie dotyczyły Jacka G. a jedynie organizacji ONR i nie przekraczały granic debaty publicznej.

Elbląski portal portEl.pl przytoczył ustne uzasadnienie wyroku. Sędzia Maciej Rutkowski odnosząc się do zapisów deklaracji założycielskiej ONR i organizowanych przez to stowarzyszenie wydarzeń zwracając się do oskarżyciela miał powiedzieć, zwracając się do Jacka G.: "pańska organizacja niestety sama na siebie ukręciła ten bicz". "Nawiązujecie do organizacji przedwojennej, która była jawnie organizacją faszystowską, stosujecie te same symbole i nazwy" - ocenił sędzia.

"Nie mówię, że jesteście faszystami czy nazistami, tak jak mówił oskarżony w debacie publicznej, korzystając z wolności słowa. Ja tylko mówię, że oskarżony miał prawo tak uważać na podstawie tego, co wy sami o sobie piszecie, jak się zachowujecie na własnych demonstracjach, jakie głosicie hasła, jak się nosicie. Tego nie można zinterpretować inaczej, jest to jednoznaczne. W ten sposób ubierały się bojówki nazistowskie i faszystowskie przed drugą wojną światową lub w czasie wojny" – miał mówić sędzia, cytowany przez portal portEl.pl

"Przed wojną było mnóstwo bojówek, zasadnicze pytanie, czy chcemy, by te czasy wróciły. Kiedy po ulicach biegają bandy ogolonych na łyso przebierańców i się nawzajem naparzają. Ja nie chcę. Jeżeli pan chce, może pan głosić takie poglądy i właściwe organy powinny się tym zająć" – cytuje sędziego portal.

Oskarżyciel zapowiedział odwołanie od wyroku. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka