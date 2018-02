Jak podkreśliła, głównym adresatem pisma jest premier, ale zostało ono skierowane także do wiadomości innych najważniejszych osób w państwie, m.in. do marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego oraz do minister finansów Teresy Czerwińskiej.

Według Godzwon treść pisma zostanie podana do publicznej wiadomości w środę. W pierwszej kolejności muszą się z nim zapoznać adresaci - zaznaczyła.

W niedawnym wywiadzie w radiu RMF FM szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj podkreśliła, że zgodnie z najnowszymi szacunkami KBW jesienne wybory po wprowadzeniu zmian w Kodeksie wyborczym mogą kosztować około 750 milionów złotych.

Jak dodał, najwięcej środków pochłonie zakup sprzętu dla obwodowych komisji wyborczych - kamer do transmisji z lokali wyborczych, komputerów, skanerów i oprogramowania.

Podkreśliła, że znaczącą pozycją będą także wynagrodzenia dla stu komisarzy wyborczych i Korpusu Urzędników Wyborczych, w skład którego wejdzie około 5,5 tysiąca osób.