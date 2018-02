"Nie da się ukryć, że do prowadzenia polityki społecznej, potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. I my te pieniądze zdobyliśmy, eliminując w dużym stopniu +mafie vatowskie+, czy prowadząc działania w Krajowej Administracji Skarbowej, które pozwoliły nam lepiej namierzać przestępców podatkowych" - powiedział Morawiecki w piątek w radiowej "Jedynce".

Premier dodał, że "zamknęliśmy już rok 2017, jeśli chodzi o podatki i rzeczywiście Komisja Europejska i inne instytucje bardzo mocno chwalą nas za taki ogromny sukces". Jak podkreślił "to musi być kontynuowane, nie możemy spocząć na laurach". "Bardzo ważne jest, abyśmy całą naszą walkę z przestępcami podatkowymi kontynuowali" - zaznaczył.

"Kolejnym obszarem, na którym musimy się skoncentrować jest też walka o uczciwe płacenie podatków na arenie międzynarodowej. To dlatego właśnie podkreślam za każdym razem - jak jestem w Brukseli - konieczność walki z rajami podatkowymi, z różnego rodzaju schematami optymalizacyjnymi, poprzez które duże korporacje, albo bogaci ludzie unikają płacenia podatków" - mówił szef rządu.

Premier ocenił, że "to jest nieprawidłowość, to jest nienormalne i powinniśmy znowu postawić tutaj nasz polski świat na nogach, a nie na głowie i to na pewno będziemy robić".

"Polityka społeczna, którą chcemy kontynuować, poprzez którą widać, że dla milionów, a może nawet dziesiątek milionów osób w Polsce, odbudowaliśmy ich godność, szacunek wobec nich - oni stali się pełnoprawnymi uczestnikami życia gospodarczego, społecznego - żeby kontynuować takie podejście, musimy być skuteczni i gospodarczo i finansowo" - przekonywał szef rządu.

Premier ocenił, że "fundamentalnym filarem" propozycji PiS jest program Mieszkanie Plus. "Programy o charakterze skonstruowania czegoś skomplikowanego, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, czy Mieszkanie Plus, czy wielkie inwestycje w drogi gminne, czy powiatowe, to jest już dużo bardziej kompleksowe" - zaznaczył.

Jak dodał, wierzy jednak, iż "jeszcze w tej kadencji wyborcy dostrzegą pierwsze sukcesy w obszarze Mieszkania Plus, czyli taniego budownictwa mieszkaniowego, mieszkań dla rozwoju, mieszkań dla tych grup społecznych, których do tej pory nie było stać na mieszkanie". (PAP)

autor: Marcin Jabłoński