Premier Morawiecki na początku tygodnia był z dwudniową wizytą w Libanie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Libanu Michelem Aounem oraz premierem Saadem Haririm. Odwiedził też szkołę i przychodnię dla syryjskich uchodźców; spotkał się także z pracownikami biura Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Morawiecki pytany w piątek w radiowej "Jedynce" o wizytę w Libanie, powiedział, że prowadził tam rozmowy "o tym w jaki sposób wzmocnić bezpieczeństwo Libanu w perspektywie najbliższych lat". "Nasi ministrowie spotykają się ze swoimi odpowiednikami po stronie Libanu; Liban jest bardzo wdzięczny" - zaznaczył. Dodał, że "pomoc logistyczno-operacyjna (ze strony Polski) jest bardzo dostrzegana i pozytywnie przyjmowana (w Libanie)".

Premier zaznaczył, że głównym celem jego wizyty w Libanie było pokazanie, "jak najlepiej można dostarczać pomoc humanitarną do kraju, którego znaczący wysiłek polega na tym, żeby przyjmować uchodźców z Syrii i Palestyny". Jego zdaniem, Polska - przez praktyczną pomoc - potwierdziła, że to "najlepszy sposób reagowania na kryzys migracyjny, uchodźczy".

Morawiecki zaznaczył, że "po zastosowaniu takich instrumentów pomocy na miejscu, jak te, które my świadczymy w Libanie" w Libii w drugiej połowie 2017 roku, liczba (...) imigrantów i uchodźców spadła o 70 proc. w stosunku do pierwszego półrocza. Zadeklarował, że podczas jego najbliższych spotkań w Berlinie i Monachium na pewno zostanie poruszony temat Libanu i uchodźców.

Pomoc humanitarna PCPM od 2012 roku dotarła do ponad 75 tysięcy uchodźców z Syrii; jest ona współfinansowana przez program MSZ "Polska pomoc". PCPM dociera z pomocą do najuboższych uchodźców, nie objętych wsparciem ONZ, jak również najuboższych mieszkańców Libanu. PCPM zajmuje się m. in. zabezpieczeniem dostępu do opieki zdrowotnej, wspieraniem wynajmu mieszkań dla uchodźców, prowadzeniem ośrodków edukacyjnych i kompleksową pomocą humanitarną w okresie zimowym. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk