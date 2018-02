Minister zaznaczył, że zdrowie jest jednym z priorytetów rządu PiS wskazanych w expose premiera Matusza Morawieckiego, zwłaszcza kardiologia i onkologia, gdyż co siódmy pacjent umiera na choroby układu sercowo-naczyniowego lub choroby nowotworowe.

"Chciałbym rozpocząć debatę w najbliższym czasie, taką debatę ogólnopolską, ogólnonarodową, dotyczącą pespektywy 20-, 30-letniej. Mamy wokół siebie na całym świecie, w tych krajach rozwiniętych, rożne systemy ochrony zdrowia i musimy wybrać taką ścieżkę, która byłaby najlepsza dla nas, dla Polaków, dla naszych obywateli. Wiemy, jakie mamy możliwości. Na pewno powinniśmy zapytać Polaków: co chcecie za waszą składkę, za wasz udział uzyskać?" - mówił Szumowski w Radiu Maryja i TV Trwam.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że rząd wie, jakie są newralgiczne problemy w służbie zdrowia, ale "nie chodzi o to, co wie rząd, ale chodzi o to, co czego oczekują Polacy".

"Do tej pory nikt nie zadał pytania obywatelom, czego oczekują od służby zdrowia. Rząd wie, co mamy poprawić, co kuleje, w jaki sposób rozwiązać pewne rzeczy. Dzięki temu, co pan premier robi z całym rządem, mogą rosnąć nakłady na służbę zdrowia. Ja wiem, gdzie można uszczelnić ten system, w jaki sposób spowodować, żeby każda złotówka, którą Polacy na służbę zdrowia przeznaczają, była dobrze zainwestowana. Pod pytaniem, co chcieliby osiągnąć, raczej myślę o takich wskaźnikach, jak: czy chcemy mieć szybszy dostęp do procedury, szerszy dostęp do procedury, bezpieczeństwa, czy chcemy szybkości, skuteczności" - tłumaczył minister.

"To są trochę różne wskaźniki i pytanie, czego najbardziej oczekują Polacy. Oczywiście wszystkiego na pewno, ale są pewne priorytety" - dodał.

Szumowski zwrócił uwagę, że dotychczas plany Ministerstwa Zdrowia powstawały dzięki wiedzy eksperckiej, na grupach roboczych, które dyskutowały na różne tematy.

"Natomiast, to co chciałbym zaproponować i wdrożyć, to jest debata, gdzie przy jednym stole usiądą wszyscy. Po pierwsze usiądą pacjenci, którzy są reprezentowani bardzo dobrze przez swoje organizacje, które są zrzeszone w organizacje +parasolowe+. Do jednego stołu usiądą pracodawcy i pracownicy systemu ochrony zdrowia, którzy do tej pory często dyskutowali o systemie bezpośredni z ministrem zdrowia, usiądą również osoby zarządzające, czyli rząd i samorządy, żeby wspólnie przedyskutować, gdzie chcemy iść" - mówił minister.