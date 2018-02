W kilkunastominutowym wystąpieniu Trump zwrócił uwagę, że w samej tylko Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych "nasz stwórca jest przywołany czterokrotnie". "Swobody, jakimi cieszą się Amerykanie, nie były ofiarowane przez człowieka - nasze prawa pochodzą od stwórcy" - powiedział amerykański prezydent.

Przemawiając w głównej sali bankietowej waszyngtońskiego hotelu Hilton do ponad 3,5 tys. osób, w tym gości z całego świata, Trump podkreślił zasługi swojej administracji dla obrony swobód religijnych w kraju i na całym świecie. Wśród nich wymienił pokonanie Państwa Islamskiego (IS), mianowanie szeregu konserwatywnych sędziów federalnych oraz poparcie dla ruchu przeciwników aborcji pro-life.

"Zdajemy sobie sprawę, że miliony ludzi w Iranie, na Kubie, w Wenezueli, w Korei Północnej cierpią prześladowania pod brutalnymi i opresyjnymi reżimami. Stany Zjednoczone są razem ze wszystkimi cierpiącymi opresję i religijne prześladowania" - powiedział Trump.

Amerykański przywódca przed wyborami prezydenckimi roku 2016 nie prowadził kampanii pod hasłami religijnymi. Ten dwukrotnie rozwiedziony, były nowojorski playboy, otrzymał jednak poparcie wpływowego ruchu ewangelikalnych chrześcijan dzięki swojemu partnerowi wyborczemu, obecnemu wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi, który był wychowany w rodzinie katolickiej, jednak w młodości związał się z tym ruchem religijnym.

Amerykańskie media zwracają uwagę na kontrast pomiędzy utrzymanym w poważnym tonie wystąpieniem Trumpa podczas tegorocznego 66. Narodowego Śniadania Modlitewnego, a jego ubiegłoroczną przemową bezpośrednio po zaprzysiężeniu na prezydenta.

Trump był powszechnie krytykowany, gdy w wystąpieniu w 2017 roku wezwał do modlitwy za Arnolda Schwarzeneggera - byłego aktora i gubernatora stanu Kalifornia - "z powodu słabych notowań reality show +The Celebrity Apprentice+"

Amerykański prezydent był producentem i prowadzącym tego dawniej popularnego programu telewizyjnego do września 2015 roku, kiedy podjął decyzję o wysunięciu swojej kandydatury w wyborach prezydenckich.

Narodowe Śniadanie Modlitewne (The National Prayer Breakfast) jest corocznym, ekumenicznym spotkaniem religijnym organizowanym od roku 1953 w pierwszy czwartek lutego z inicjatywy Kongresu przez prywatną fundację The Fellowship Foundation. Stanowi okazję do nawiązywania kontaktów przez polityków i przywódców społecznych z całego świata. Tradycyjnie od czasów prezydenta Dwighta Eisenhowera (1953-61) jednym z dwóch głównych mówców spotkania jest urzędujący prezydent USA.