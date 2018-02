"Twój Vincent", polsko-brytyjski film Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, to pierwszy w historii film animowany, w całości namalowany na płótnie, opowiadający historię tajemniczej śmierci van Gogha. Film złożony jest z około 65 tys. obrazów, a prace nad nim trwały 7 lat.

Obraz otrzymał szereg nagród, m.in. Europejską Nagrodę Filmową za najlepszy film animowany. W tym roku został także nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Część obrazów powstała we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA), która jest koproducentem animacji.

Na wystawie we wrocławskim Centrum Innowacji można zobaczyć 25 kadrów z filmu. Zostanie zaprezentowany m.in. obraz z listem, który jest motywem przewodnim filmu, portret Doroty Kobieli wykonany w technice naśladujacej styl van Gogha czy kadr z filmu w czterech wersjach kolorystycznych, stworzony po to, by wybrać jedną tonację, obowiązującą we wszystkich innych obrazach – poinformowała Beata Turska z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Obrazy pochodzą z kolekcji Miasta Wrocław i były dotychczas prezentowane dwukrotnie – podczas polskiej premiery filmu w Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz w Centrum Technologii Wizualnych.

Wystawę w Centrum Innowacji "Przejście" można zwiedzać do 22 lutego. (PAP)

Autor: Agata Tomczyńska