Koszalin: Policja wprowadza do szkół podstawowych autorski program o tolerancji

"Taki jak ja – więcej tolerancji to mniej agresji" – to autorski program profilaktyczny Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie skierowany do uczniów siódmych klas szkół podstawowych. W piątek zaprezentowano go w auli KMP, z udziałem pedagogów i uczniów ok. 20 szkół, które chcą go wprowadzać.