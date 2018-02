Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na kwotę ok. 4 mln zł na prace budowlane w Centrum i internatu szkoły (ok. 1 mln zł), i przy budowie miejskiego żłobka (ok. 3 mln zł). W tej sprawie CBA zatrzymało osiem osób: burmistrza i wiceburmistrza Pułtuska (Mazowieckie) oraz sześć innych osób.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Piotr Sawoń, prokuratura zakończyła w czwartek przesłuchiwanie pięciu ostatnich zatrzymanych, w tym burmistrza Pułtuska i przedsiębiorców.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, uczestnictwa w zmowie przetargowej, przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania dotacji. Za takie przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Sawoń poinformował, że wobec burmistrza Pułtuska rozszerzono zarzuty o przyjęcie oraz żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości, a jeden z przedsiębiorców usłyszał także zarzut wręczenia korzyści majątkowej.

Wobec trzech osób: burmistrza Pułtuska oraz dwóch przedsiębiorców prokuratura skierowała wnioski o tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec dwóch pozostałych zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 40 i 70 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Wiceburmistrz Pułtuska i dwaj miejscy urzędnicy zarzuty usłyszeli w środę. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe od 20 do 50 tys. zł. Ponadto mają oni zakaz udziału w postępowaniach przetargowych.

Do zatrzymania przez CBA burmistrza i wiceburmistrza Pułtuska (Mazowieckie) oraz sześciu innych osób w związku ze sprawą korupcyjną dotyczącą przetargów budowlanych doszło w śledztwie z zawiadomienia ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. W sierpniu 2016 r. złożył on zawiadomienie dotyczące możliwej niegospodarności w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie k. Pułtuska w latach 2008-14.

Obecny burmistrz Pułtuska był wcześniej dyrektorem tej placówki. Prokuratura wyjaśniła, że ze względu na podmiotowy i przedmiotowy związek spraw, do tego postępowania dołączono inne wątki dot. przetargów na wykonywanie prac remontowych zorganizowanych w Pułtusku w 2015 r., gdy był on już burmistrzem miasta. (PAP)

autor: Sylwia Wieczeryńska