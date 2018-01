"Pamiętając w modlitwie o Ofiarach Holokaustu, pamiętajmy również o prawdzie, prawdzie, kto był katem, a kto ofiarą. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY i ZAGŁADY AUSCHWITZ" - napisał z kolei na swoim koncie minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

W sobotę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Przed godz. 11 pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie rozpoczęły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz z udziałem sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Szef amerykańskiej dyplomacji złożył tam wieniec. Tillerson, który od piątku przebywa z wizytą w Warszawie, spotkał się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą; w sobotę rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim.

"27.01.1945 został wyzwolony niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau. Piekło, zgotowane przez niemieckich oprawców Żydom, Polakom, Romom, przedstawicielom wielu narodów. Byliśmy wśród ofiar, a nie sprawców" - napisała Szydło na Twitterze. "Pamiętajmy też dzisiaj o mieszkańcach ziemi oświęcimskiej, którzy żyli w cieniu Auschwitz-Birkenau, i którzy w tym strasznym czasie, niosąc pomoc, ryzykowali życiem własnym i życiem swoich rodzin" - dodała.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu uchwaliło w listopadzie 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie 27 stycznia 1945 r. Liczbę Żydów zamordowanych przez nazistów i ich sojuszników w czasie II wojny światowej ocenia się łącznie na około 6 mln, z czego prawie 3 miliony ofiar stanowili polscy Żydzi.

Niemcy mordowali ludność żydowską m.in. w wielu założonych przez siebie obozach zlokalizowanych na terenie Polski. W Auschwitz-Birkenau życie straciło ok. 1 mln Żydów, w Treblince ok. 900 tys., w Bełżcu ok. 500 tys., w Sobiborze ok. 250 tys., w Chełmnie nad Nerem ok. 150 tys., na Majdanku ok. 60 tys.