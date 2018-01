"Ten urząd na zawsze pozostanie w moim sercu, jako czas niezwykle szczęśliwy, niezwykle zaszczytny" – powiedział Kozłowski podczas uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. "To był czas, w którym mogłem służyć mieszkańcom Pomorza Zachodniego, zachodniopomorskiej ziemi" - dodał.

Podziękował także współpracownikom z urzędu wojewódzkiego, funkcjonariuszom policji i straży pożarnej oraz pokłonił się przed sztandarami Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. B. wojewoda podziękował również mieszkańcom regionu oraz przedstawicielom Kościoła katolickiego za udzielane mu wsparcie.

Przypomniał, że podczas obejmowania stanowiska zwracał uwagę na rozwój zachodniopomorskich szkół wyższych.

Zwracając się do rektorów szczecińskich szkół wyższych wyraził przekonanie, że "podwaliny współpracy, jakie udało się nawiązać w ostatnim czasie" przyczynią się do jeszcze lepszego rozwoju zachodniopomorskich uczelni. "To jest szansa, to jest olbrzymi fundament, to jest kierunek, w którym powinniśmy się rozwijać" - powiedział Kozłowski.

Wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował "tradycje związane z nadzorem nad dużymi infrastrukturalnymi inwestycjami" i będzie chciał je otoczyć "szczególną troską".

"Dzięki dobrej współpracy z rządem zwiększa się moc regazyfikacyjna gazoportu w Świnoujściu. On sam będzie w najbliższym czasie rozbudowywany. Są drogi ekspresowe, te arterie życia S6, S3, S11 i DK10, która niedługo stanie się drogą S10. Są to różnego rodzaju inwestycje w twardą infrastrukturę – jakże potrzebną i jakże konieczną" – powiedział były już wojewoda zachodniopomorski

Krzysztof Kozłowski objął urząd wojewody 7 września 2016 r., zastępując na tym stanowisku zmarłego Piotra Janię. 23 stycznia premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika rządu ds. repatriacji.

Kozłowski jest adwokatem (aktualnie nie wykonuje zawodu) oraz doktorem nauk prawnych. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej, Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Audytu i Kontroli.(PAP)

autor: Elżbieta Bielecka