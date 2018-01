Polska to świetne miejsce do inwestycji

Polska to świetne miejsce do inwestycji - taka jest najkrótsza konkluzja wypowiedzi gości panelu dyskusyjnego, organizowanego przez Pekao SA w Davos. Wydarzenie miało miejsce w pierwszym dniu Światowego Forum Ekonomicznego - poinformował bank we wtorkowym komunikacie.