Konferencja poprzedziła seminarium branżowe skierowanym do pracodawców przedstawicieli branży drogowo-inżynieryjno-instalacyjnej oraz budowlanej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej od października 2017 r. prowadzi cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców. Jak zaznacza resort, seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców. Poniedziałkowe spotkanie jest 12. z cyklu takich spotkań branżowych z pracodawcami.

Uczestnicy spotkań dyskutują o tym, w jakich zawodach powinno się kształcić młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować ich wiedzę oraz umiejętności, a także, jakie są główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży oraz jakie są jej potrzeby.

"Mamy jednoznaczną deklarację poszczególnych branż, że chcą wspólnego pisania nowych podstaw programowych, nowych zawodów, specjalizacji, jak również zaangażowania finansowego" - powiedziała Zalewska. Dodała, że pracodawcy zasygnalizowali też potrzebę większej otwartości samorządu terytorialnego na współpracę szkół z biznesem. Dlatego - jak mówiła - w odpowiedzi MEN zorganizuje 6 kwietnia Kongres Powiatów o szkolnictwie zawodowym, podczas którego zostaną przedstawione zmiany w kształceniu zawodowym.

Według minister spełnieniem zgłaszanych postulatów jest też powołanie przy MEN Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Przy każdym kuratorium oświaty został powołany koordynator ds. kształcenia zawodowego. Zadaniem koordynatora będzie wspieranie pracodawców w nawiązywaniu współpracy ze szkołami. "Będę miała ogromną przyjemność być 1 lutego w Kielcach, gdy kurator i przedstawiciele Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych będą powoływać wojewódzką Radę" - poinformowała minister. Przypomniała, że zadaniem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych jest promocja szkolnictwa zawodowego oraz dobrych praktyk w kształceniu i we współpracy z pracodawcami. "Promocja i codzienna współpraca" - podkreśliła Zalewska.

Szefowa MEN zapowiedziała, że szczegółowe wnioski, propozycje uczestników seminariów z podziałem na poszczególne branże przedstawi 30 stycznia podczas spotkania podsumowującego projekt "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych".

Od obecnego roku szkolnego 2017/2018 zmieniana jest struktura szkół w Polsce - ruszyły m.in. szkoły branżowe I stopnia. Weszły one w miejsce wygaszanych zasadniczych szkół zawodowych. Absolwenci szkół branżowych I stopnia będą mogli kontynuować naukę w szkołach branżowych II stopnia i zdać w nich maturę. Od roku szkolnego 2019/2020 w miejsce obecnych 4-letnich techników, powrócą technika 5-letnie.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że dalszą naukę w szkołach zawodowych (technikach i szkołach branżowych) wybiera w skali kraju 58 proc. absolwentów gimnazjów. Resort edukacji chce utrzymać ten trend, tak, by w szkołach zawodowych uczyło się w przyszłości co najmniej tyle uczniów, co obecnie. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka