We wtorek wieczorem prezydent będzie uczestniczyć w obiedzie z udziałem głów państw oraz szefów najważniejszych światowych instytucji gospodarczych i finansowych. "To będzie pierwsza okazja do tego, żeby podjąć rozmowy nieformalne, bo Davos to przede wszystkim są kuluary i rozmowy osobiste liderów" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

W środę prezydent weźmie udział w spotkaniu poświęconym problemom infrastruktury i rozwoju miast (Governors Policy Meeting for Infrastructure and Urban Development). Tego dnia Duda będzie też uczestniczyć w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (Informal Gathering of World Economic Leaders, IGWEL) dotyczącym Bliskiego Wschodu.

Następnie zaplanowano spotkanie prezydenta z polskimi mediami, po którym Duda weźmie udział w rozmowach z liderami światowego biznesu.

Na czwartek zaplanowano spotkania polskiego prezydenta z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem, a także z królem Jordanii Abdullahem II.

Po południu Duda ponownie weźmie udział nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (IGWEL), zatytułowanym „Tworzenie wspólnej przyszłości w podzielonym świecie”. Następnie będzie rozmawiał z założycielem Światowego Forum Ekonomicznego Klausem Schwabem.

W piątek prezydent zabierze głos w panelu zatytułowanym: “Europa Środkowa i Wschodnia: nowy program dla kontynentu”. W dyskusji będą brać udział także prezydenci Litwy Dalia Grybauskaite i Ukrainy Petro Poroszenko oraz komisarz UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn.

Szczerski poinformował, że prezydent podczas pobytu w Davos weźmie też udział w zamkniętym spotkaniu z prezesem Google'a Sundarem Pichai, na którym będzie grupa osób zajmujących się nowoczesnymi technologiami.

Duda będzie też honorowym gościem imprezy organizowanej przez bank Pekao S.A. Według Szczerskiego jest tradycją, że prezydenci podczas pobytu w Davos osobiście wspierają polskie firmy, które uczestniczą w Forum.

"Prezydent chce wesprzeć polski bank, bank Pekao S.A. w jego działaniach gospodarczych, dlatego weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez bank dla inwestorów obecnych i potencjalnych. To spotkanie ma promować Polskę jako miejsce dla inwestycji i partnerstwa gospodarczego" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Duda będzie też rozmawiał z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, którym jest prezydent Gwinei Alpha Conde.

Z Zurichu Marzena Kozłowska (PAP)

autor: Marzena Kozłowska