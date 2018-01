"Z racji tego, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju mamy prawie 200 projektów strategicznych i wiele z nich będzie realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, więc w tym obszarze będziemy działali zdecydowanie wspólnie" - podał Kwieciński na wspólnej z szefową MPiT Jadwigą Emilewicz konferencji prasowej.

Jak uzupełnił, "będziemy się silnie zajmowali polityką zagraniczną np. w obszarze promocji polskiej gospodarki, co przynależy do minister Emilewicz, ale np. kwestie europejskie, które będą dla nas ważne w UE, czy związane z pozycją firm czy rozwiązaniami prawnymi z przyszłością budżetu UE to kwestie, którymi będziemy wspólnie się zajmowali".

"Kolejnym ważnym działaniem, to realizacja bardzo wielu praktycznych programów współfinansowanych w funduszy UE, nadzór nad tymi programami pozostaje w naszym ministerstwie, ale szereg projektów wdrażanych będzie w ministerstwie przedsiębiorczości" - dodał.

Według Kwiecińskiego "nową rzeczą, która będzie dla nas na pewno bardzo dużym wyzwaniem w najbliższych miesiącach (...) będzie kwestia związana z inwestycjami". Podkreślił, że polska gospodarka dobrze się rozwija, ale chcemy przyspieszyć inwestycje publiczne i prywatne.