Szlachetne metale takie jak złoto i srebro tradycyjnie były walutami same w sobie. Więc zaistniały na rynku Forex w sposób naturalny oraz zostały w pełni zastąpione w ostatnich dziesięcioleciach przez tzw. pieniądz fiducjalny (nie mający pokrycia w dobrach fizycznych). Niestety, wiele osób traci nieco głowę jeśli chodzi o szlachetne metale, zwłaszcza jeśli mówimy o złocie, zapominając o tym, że jest to po prostu kolejny towar w handlu. Są dwa główne powody dla których ludzie wariują na punkcie złota; po pierwsze jego wyjątkowa pozycja w większości ludzkich kultur jako typowego przykładu przechowywania dóbr (tzn. jest uznawane jako bezpiecznie zainwestowany kapitał); po drugie, monetaryści wierzą, że zgodnie z globalnym systemem waluty fiducjalnej, pewnego dnia nastąpi załamanie rynku walut i cenne metale będą mieć niezwykle dużą wartość. Ta opinia jest wysoce kwestionowana.

Zachowanie Cen Złota i Srebra

Aby z powodzeniem handlować złotem i srebrem, jest istotne, aby odłożyć na bok myśli związane z towarem samym w sobie, i skupić się jedynie na zachowaniu cen. Ceny złota i srebra są tradycyjnie notowane na giełdzie w Dolarze amerykańskim, ale niektórzy brokerzy oferują ceny w Euro i w innych walutach. Jeśli więc handlujesz tymi metalami przeciwko walutom innym niż Dolar US, pamiętaj o tym, że większość obserwatorów na świecie handluje przeciwko Dolarowi US, więc pilnuj i obserwuj to co się dzieje w tej kwestii.

Jedną z głównych przyczyn dla których handel złotem i srebrem może być bardziej atrakcyjny niż trading Forex, jest to że te cenne metale zazwyczaj poruszają się we większych wzrostach niż pary walutowe na rynku Forex. Główne pary na rynku walutowym wahają się o wiele mniej i mają sporą tendencję aby powracać do średniej wartości. Na przykład, w czasie pisania tego artykułu, w ciągu ostatnich 1.000 dni, cztery główne pary walutowe wahały się przeciętnie o 1% dziennie, podczas gdy ruch Złota w Dolarze US przeciętnie wynosił 1,40%. Srebro jest nawet jeszcze bardziej gwałtowne: z przeciętnymi wahaniami w wysokości 2,78% dziennie.

Trzeba wziąć pod uwagę, że towary generalnie wahają się o wiele bardziej niż waluty, natomiast minimalny wymiar handlu towarami innymi niż złoto czy srebro jest przeciętnie dużo większy, co może powodować problemy dla traderów detalicznych posiadających nieduże konta handlowe. Jeśli dochodzi do długoterminowych ruchów cenowych, złoto i srebro bije Forex na głowę: podczas gdy ruchy w wysokości 30% w ciągu roku wydarza się na Forex od czasu do czasu, a rzadko kiedy nawet większe – większość walut nigdy nie porusza się tak jak Złoto i Srebro. Ostatnie lata pokazują 70% rocznego wzrostu ceny złota, a także blisko potrojenie wartości (200%) ceny srebra, każda z nich zdenominowana w Dolarach US. To oznacza, że nawet jeśli będziesz potrzebować szerszych stopów niż w handlu Forex, czeka Cię tutaj dużo większy potencjał na zyski. Tak czy inaczej, dźwignia tutaj oferowana jest zazwyczaj znacznie niższa w porównaniu do par walutowych Forex oraz opłaty za przetrzymywanie w nocy są zazwyczaj wyższe.

Metoda Tradingu Złotem i Srebrem

Jeśli czytasz ten artykuł i myślisz, że trend trading (strategia handlowa podążania za trendem) złotem i srebrem jest właściwą ścieżką dla Ciebie, prawdopodobnie idziesz w dobrym kierunku: tak samo jak z parami walutowymi na Forex, trading zgodnie z wielomiesięcznymi ruchami cenowymi w ciągu ostatnich lat stał się zyskowną strategią, natomiast korzystając z dłuższych interwałów czasowych, z sześciomiesięcznym trendem będącym ogólnie najbardziej przewidywalnym. Ten wynik jest natomiast prawdopodobnie zniekształcony, gdyż metale szlachetne zazwyczaj były bardziej prężne w stosunku do narodowej waluty, i tutaj powoli zbliżamy się do serca tych, którzy wierzą, że wszystkie niewymienne, fiducjarne waluty będą ostatecznie zdegradowane w przeciwieństwie do szeroko akceptowanych inwestycji w metale szlachetne. Z całą pewnością prawdziwe jest to, że trudno jest znaleźć strategię, która w ostatnim czasie była zyskowna przez dłuższy czas trwania, opartą na krótkich pozycjach złota i srebra przeciwko walutom Forex. Pora dnia, przeciwnie do popularnych mitów, nie jest tu szczególnie istotna.

Złoto czy Srebro?

Co jest lepszą inwestycją, złoto czy srebro? Oczywiste jest to, że złoto jest bardziej cenione przez traderów niż srebro. Natomiast, może to być błędne myślenie, gdyż ostatnie lata pokazały większe wahania rynkowe srebra niż złota. Jedną z przyczyn jest oczywiście fakt, iż w ludzkiej wyobraźni złoto wydaje się być najlepszą inwestycją, dzięki której bezpiecznie przechowuje się swój majątek. Kolejną mogą być spready/prowizje pobierane przez brokerów detalicznych handlujących złotem. W trakcie pisania tego artykułu, większość brokerów oferujących złoto i srebro, pobiera opłatę ok. 50 centów za złoto, co równa się 0,10% ceny. Możliwe jest znaleźć brokerów wymagających wysokiego minimalnego depozytu ze spreadem/prowizją o połowę niższym/niższą. Ale nawet wtedy są to bardziej kosztowne instrumenty handlowe niż pary walutowe Forex. Biorąc pod uwagę większe poruszenia na rynku, można stwierdzić, że są one jednak warte tradingu.

Złoto i srebro mają wysoce pozytywną korelację, to znaczy, mają tendencję do podobnych wahań cenowych. Aby dać Ci wyobrażenie jak działało to w ciągu ostatnich lat, pokazujemy wykres znajdujący się poniżej. Pokazuje on złoto i srebro przeciwko Dolarowi amerykańskiemu. Złoto zaznaczone jest na czerwono, a srebro na niebiesko:

To nie oznacza, że nie powinieneś handlować zarówno złotem i srebrem, ale oznacza to, że nie powinieneś mieć zbyt dużych pozycji podążających w tym samym kierunku równocześnie. Na przykład, zamiast posiadać pozycję długą o wielkości 1 jednostki złota oraz pozycję długą o wielkości 1 jednostki srebra, byłoby prawdopodobnie lepiej mieć maksymalnie około 1,25 jednostek jednego i drugiego.

Strategia Handlu Złotem i Srebrem

Ostatecznie, jak najlepiej zbudować strategię tradingową dla tych szlachetnych metali? Zazwyczaj trend trading sprawdza się w tej sytuacji najlepiej. Cóż, oba metale mają tendencję do poruszania się szybko i gwałtownie, więc kupowanie nowych szczytów w silnych trendach wzrostowych, kiedy cena jest powyżej swojego poziomu sprzed 6,3 i jednego miesiąca, okazała się skuteczną metodą. Najbardziej skuteczna jest wtedy, kiedy używa się zmienności bardziej niż stopów opartych na świecach. Handlując towarami takimi jak te, można usiąść wygodnie i pozwolić, aby wygrywający trend się rozwijał.