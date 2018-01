Prezydencki lekarz na spotkaniu z dziennikarzami informował szczegółowo o wynikach przeprowadzonych w piątek pełnych badań medycznych 71-letniego Trumpa, które prezydent przeszedł po raz pierwszy od objęcia urzędu.

Zdaniem Jacksona "wszystkie dane wskazują, że prezydent jest zdrowy i taki pozostanie za swojej kadencji". Lekarz podkreślił, że dobry stan zdrowia Trump zawdzięcza "życiu w abstynencji od tytoniu i alkoholu".

Zapytany, jak w dobrej kondycji może być człowiek, który je smażone kurczaki, pije colę light i nie ćwiczy, lekarz odpowiedział: - To kwestia genetyki... On ma niesamowite geny.

Jackson dodał jednak, że Trump mógłby więcej ćwiczyć i przejść na dietę o obniżonej zawartości tłuszczu.

Prezydencki lekarz poinformował ponadto, że "nie ma żadnych obaw w związku ze zdolnościami poznawczymi czy funkcjami neurologicznymi" szefa państwa. Pytania o stan zdrowia Trumpa nasiliły się po opublikowaniu na początku stycznia książki Michaela Wolffa "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Ogień i gniew: wewnątrz Białego Domu Trumpa), w której pojawiały się sugestie, że prezydent jest umysłowo niezdolny do sprawowania urzędu.

By rozwiać te wątpliwości, Trump sam zaproponował przejście badań neuropsychologicznych. Do oceny zdolności poznawczych prezydenta zastosowano Montrealską skalę oceny funkcji poznawczych (MoCA); testy te sprawdzają umiejętności językowe badanego, jego koncentrację, pamięć, orientację czy zdolność liczenia i myślenia koncepcyjnego.

W tym trwającym około 10 minut badaniu Trump musiał zapamiętać serię wypowiedzianych słów, nazwać pokazane mu zwierzęta, wysłuchać ciągu przypadkowych liczb i powtórzyć je od tyłu, wymienić w ciągu minuty jak najwięcej słów zaczynających się na konkretną literę, przerysować sześcian czy narysować zegar albo opisać podobieństwa między dwoma obiektami, np. pociągiem i rowerem. Prezydent dostał 30 punktów na 30 możliwych do uzyskania.