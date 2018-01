Jak Dużo Pieniędzy Umieścić na Swoim Koncie Tradingowym?

Otworzyłeś konto u brokera i jesteś gotów rozpocząć trading. Na swoje konto powinieneś wpłacić jakąś sumę pieniędzy. Jaką kwotę powinieneś wpłacić? Musisz być uczciwy w stosunku do siebie i rozważyć, ile z posiadanych pieniędzy możesz przeznaczyć na budowanie swojego kapitału. I nie bierz tutaj pod uwagę kapitału takiego jak dom, samochód czy pensja: pytanie brzmi, jak dużo „wolnego“ kapitału możesz zainwestować, bez zadłużania się, oraz użyć do próby powiększenia swojego majątku? Kiedy już będziesz wiedział jaka to kwota, przygotuj się aby przeznaczyć nie więcej niż 10% lub może 15% tej kwoty na coś naprawdę ryzykownego - jak na przykład handel na rynku walutowym. Taka kwota może wydawać się niewielka, ale w rzeczywistości nie jest. Czytaj proszę dalej, a wyjaśnię dlaczego.

Ryzyko „Barbell“

Wyobraź sobie, że jest dwóch traderów - Trader A i Trader B. Obaj mają 10.000 $ w kapitale płynnym. Jest to cała ich gotówka, którą każdy z nich może dysponować i użyć do budowania swojego majątku. Po otwarciu kont brokerskich, Trader A zasila swoje konto wszystkim co przeznaczył na inwestycje, czyli 10.000 $, podczas gdy Trader B zasila swoje konto sumą 10% tej samej kwoty, czyli 1000 $. Resztę swoich funduszy, czyli 9000 $ inwestuje w papiery wartościowe gwarantowane przez Stany Zjednoczone, które dają niską stopę procentową.

Rozważmy ich poszczególne sytuacje. Trader A będzie w niekorzystnej psychologicznie sytuacji, ponieważ przelał na konto wszystkie swoje pieniądze, więc straty mogą być dla niego dotkliwe. Powinien również martwić się o to czy jego broker przypadkiem nie zbankrutuje, bo wtedy nie będzie w stanie odzyskać chociaż części jego funduszy. A stanie się tak, jeśli broker nie ma wsparcia rządowego programu ubezpieczenia depozytów. Nawet wtedy, pieniądze będą zamrożone na więcej niż jeden rok, zanim otrzyma on jakiekolwiek ubezpieczenie. I z powodu swoich lęków, nawet jeśli wie, że najlepszy współczynnik ryzyka do wygranej w ramach jego strategii handlowej to 2% kapitału (poniżej omówimy, jak to obliczyć), decyduje się zaryzykować mniej. Ryzykuje tylko jedną dziesiątą całej kwoty, więc ostatecznie zaryzykuje 0,2 % swojego kapitału przy każdej transakcji.

Trader B czuje się dużo bardziej zrelaksowany niż Trader A. Swoje 9.000 $ bezpiecznie ulokował w papierach wartościowych Stanów Zjednoczonych i posiada 1.000 $ na swoim nowym koncie brokerskim. Nawet jeśli straci całe to konto i ostatecznie zostanie jemu tylko 10% z zainwestowanego tutaj majątku – nie będzie to sytuacja fatalna, tą ilość pieniędzy można jeszcze odzyskać. Dopiero straty osiągające 20% zaczynają być wyzwaniem i jest je trudno wyrównać. Trader B jest psychicznie lepiej przygotowany na ryzyko niż Trader A. Trader B kalkuluje, że optymalne ryzyko w ramach jego strategii tradingowej to 2% kapitału dla każdej poszczególnej transakcji. Tak samo zresztą jak Trader A, z tą tylko różnicą, że Trader A zaryzykuje całą wartość swojego konta.

Zarówno Trader A jak i Trader B zamierzają zacząć tradowanie ryzykując tą samą kwotę na tradzie - 20$ w gotówce. Poniżej znajduje się wykres pokazujący jak będzie rosła wielkość ich kapitału, kiedy każdy z nich będzie działał zgodnie ze swoim planem zarządzania pieniędzmi, oraz wygrają 40 kolejnych transakcji (co jest raczej nieprawdopodobne w rzeczywistości):

Wzrost na koncie – Trader A Vs. Trader B

Trader B, z mniejszym kontem – 1.000 $ oraz z 9.000 $ w papierach wartościowych, kończy z całkowitym zyskiem 811 $. Trader A, z większym kontem w wysokości 10.000 $, kończy z ostatecznym profitem 617 $. Nawet jeśli zaczęli z tym samym ryzykiem, dywersyfikując ryzyko kapitałowe pomiędzy konserwatywnie ulokowanym dochodem a czymś bardziej ryzykownym – Trader B znajduje się ostatecznie w znacznie korzystniejszej sytuacji. Sytuacja ta daje mu spokój ducha, tak aby mógł działać ryzykownie.

Ile Pieniędzy Powinienem Zaryzykować na Jednej Transakcji?

Na to pytanie można łatwo odpowiedzieć, jeśli znasz wysokość średniej zysku, którego w sposób rozsądny możesz się spodziewać na poszczególnym tradzie i jesteś skoncentrowany tylko na zwiększaniu swojego długoterminowego zysku: użyj cząstkowego stałego systemu zarządzania opartego na Kryterium Kelly’ego (formuła, która będzie wyjaśniona w szczegółach w następnym rozdziale). Stały cząstkowy system ryzykuje ten sam procent wartości twojego konta na każdym tradzie, jak pokazaliśmy na wcześniejszym przykładzie Tradera A i Tradera B, którzy stosowali 0,2 %. Stały system cząstkowego zarządzania pieniędzmi posiada przewagę nad innymi strategiami w dwóch aspektach. Po pierwsze, ryzykujesz mniej gdy przegrywasz przy złej passie, a więcej przy dobrej passie, kiedy ten efekt wzbogacania naprawdę pomaga zbudować wartość na Twoim koncie. Po drugie, jest teoretycznie niemożliwe abyś stracił całe swoje konto, jeśli zawsze ryzykujesz X% tego co Ci zostaje. Czyli nigdy nie ryzykujesz wszystkiego co posiadasz na koncie.

Ostateczne pytanie brzmi, jak przeliczasz wielkość swojej części kapitału, którą chcesz zaryzykować? Kryterium Kelly’ego jest formułą, która została rozwinięta aby pokazać maksymalną wielkość, którą można zaryzykować na tradzie i która maksymalizuje długoterminowe zyski. Jeśli w przybliżeniu znasz prawdopodobieństwo każdego trada, możesz łatwo przeliczyć optymalną wielkość używając kalkulatora Kryterium Kelly’ego. W dobrych strategiach tradingowych Forex, wielkość sugerowana przez tę formułę waha się pomiędzy 2% a 4% kapitału na koncie.

Słowo ostrzeżenia: używanie pełnej wartości sugerowanej przez formułę Kryterium Kelly’ego wiąże się z doprowadzeniem do ogromnego wykorzystania środków po serii przegranych. Niektórzy doskonali traderzy, zwłaszcza Ed Thorp, sugerowali używania połowy kwoty sugerowanej przez kalkulatora Kryterium Kelly’ego: generuje to 75% długoterminowego zysku, przy wykorzystaniu jedynie 50% środków.

Zarządzanie Pieniędzmi jest Częścią „Świętego Graala“

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że głównym powodem dla którego traderzy ponoszą porażki nawet wtedy, kiedy podążają za trendem, wykonują prawidłowo większość swoich wejść i wyjść tradingowych, jest nie stosowanie technik zarządzania ryzykiem i pieniędzmi (opisanych w tym artykule) jako części kompleksowego planu tradingowego. Zapomnij o wyniku transakcji, nad którą pracujesz dzisiaj, ale raczej martw się o całościowy rezultat następnych dwustu, pięciuset czy tysiąca transakcji, które wykonasz w przyszłości. Jeśli będziesz miał zysk tylko 20% z ryzykowanej przeciętnie kwoty na każdym tradzie, co jest osiągalne kiedy używasz strategii zmiennej breakout podążania za trendem, całkiem możliwe jest, że w ciągu dziesięciu lat zamienisz parę setek dolarów w milion.