Cała trójka została przez zarząd Platformy usunięta z partii za złamanie dyscypliny klubowej podczas środowych głosowań dotyczących dwóch obywatelskich projektów - Komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", liberalizującego przepisy oraz zaostrzającego, który złożył Komitet "#ZatrzymajAborcję". Wolą władz Platformy było, żeby lewicowa propozycja trafiła do prac w sejmowej komisji, a konserwatywna - została odrzucona. Troje posłów zagłosowało odwrotnie w obydwu przypadkach.

Beata Mazurek została na piątkowej konferencji prasowej zapytana, czy widziałaby w PiS miejsce dla Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka. - Żadnych transferów nie planujemy, żadnych rozmów nie prowadzimy, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, natomiast co robią nasi koalicjanci, tego nie wiem - odpowiedziała posłanka PiS.

Dodała, że żaden z wykluczonych w czwartek posłów "nie zgłosił się" do Prawa i Sprawiedliwości.

Wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że jeśli trzej wyrzuceni z PO posłowie będą mieli wolę zasilić szeregi drużyny Zjednoczonej Prawicy, to nie wyklucza tego. - Ale też i nie mówię, że z dnia na dzień ma to nastąpić. Jeśli będą mieli taką wolę, to na pewno warto rozmawiać - mówił Karczewski w TVP1.

Joanna Fabisiak nie chciała komentować w czwartek słów marszałka Senatu. Poinformowała Polską Agencję Prasową, że odwoła się od uchwały zarządu PO o wykluczeniu. Jacek Tomczak podkreślił natomiast w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie bierze pod uwagę dołączenia do Zjednoczonej Prawicy. Z Markiem Biernackim nie udało się na razie skontaktować.

Jacek Tomczak był już w przeszłości (w latach 2005-2009) posłem PiS. W 2010 r. odszedł do utworzonego przez Joannę Kluzik-Rostkowską (kiedyś posłanka PiS, obecnie w PO) klubu Polska Jest Najważniejsza. W wyborach parlamentarnych 2011 i 2015 r. dostał się do Sejmu z list Platformy.

Marek Biernacki i Joanna Fabisiak w przeszłości należeli do Akcji Wyborczej Solidarność. Biernacki był w latach 1999-2001 ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jerzego Buzka (obecnie europoseł PO).