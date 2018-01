Za ich kandydaturami opowiedziało się 407 posłów, ośmiu było przeciwnych, a 15 wstrzymało się od głosu.

Arent jest posłanką PiS z Olsztyna, w Sejmie zasiada od czterech kadencji; z wykształcenia jest politologiem. Obecnie jest przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zasiada też w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ponadto, pełni funkcję sekretarza Parlamentarnego Zespołu Sportowego, kieruje Parlamentarnym Zespołem "Przyjaźni Środowisku" oraz uczestniczy w pracach m.in. Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zubowski jest posłem PiS od dwóch kadencji, wybranym z okręgu legnickiego. Zasiada w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Należy też do parlamentarnych zespołów do spraw: Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Górnictwa i Energii, w Zespole ds. Żeglugi Śródlądowej oraz Zespole ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego.

Dotychczasowi członkowie komisji ds. Amber Gold, politycy PiS, przeszli pod koniec ubiegłego roku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Marek Suski został szefem gabinetu premiera, a Joanna Kopcińska - rzecznikiem rządu.

Komisja śledcza została powołana w lipcu ubiegłego roku; zasiada w niej dziewięciu posłów: pięciu z PiS i po jednym z PO, Nowoczesnej, Kukiz'15 oraz PSL.

Komisja ma zbadać i ocenić prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez: rząd, w szczególności ministrów finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych.