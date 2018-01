Wicepremier nie odpowiedział na pytanie, jakich zmian należy się spodziewać i z którym z ministrów się już pożegnał.

Dopytywany, czy poniedziałkowa prezentacja w Krakowie zaginionego w czasie wojny i odzyskanego dzieła Maksymiliana Gierymskiego "Zima w małym miasteczku" to sygnał, iż w resorcie kultury rekonstrukcja nie jest potrzebna, minister Gliński powiedział, że "to nie jest żaden sygnał".

"To jest nasza normalna praca. My przecież nie pierwszy raz prezentujemy dzieła odzyskane. Ja też nie pierwszy raz jestem w Krakowie w związku z różnymi działaniami, jakie wspólnie czy to z Muzeum Narodowym, czy z innymi instytucjami podejmujemy" – mówił Gliński.

Dodał, że po południu w poniedziałek odwiedzi także Wieliczkę, w której realizowany jest projekt finansowany ze środków polskich i UE zakupu nowego budynku dla Muzeum Żup Krakowskich.

"Rozwijamy bardzo różne instytucje kultury" – podkreślił Gliński. "Powiedziałbym, że jedną z cech funkcjonowania naszego resortu w ostatnim czasie jest takie demokratyzowanie kultury. Powołujemy bardzo wiele nowych instytucji w małych miejscowościach. Wspieramy funkcjonowanie kultury w całej Polsce w sposób równomierny” - mówił wicepremier.(PAP)