Jak poinformowała w poniedziałek spółka, w okresie świątecznym liczba nadanych przesyłek wzrosła o 35 proc. w porównaniu do pozostałych miesięcy roku.

"W najintensywniejszym tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie paczek było aż o 81 proc. więcej niż w pozostałych tygodniach 2017 roku" - czytamy. Poczta wskazuje, że oprócz przesyłek kurierskich szczególnym zainteresowaniem cieszyły się przesyłki nadawane w ramach Pakietu Polecony eCommerce.

Poczta Polska odnotowała także rekordowe wolumeny przesyłek nadanych poza granicami naszego kraju, szczególnie w Chinach.

Spółka wskazała, że coraz większą popularność zyskuje usługa click&collect, dzięki której klienci mogą odebrać zamówioną paczkę w specjalnych punktach m.in. na stacjach paliw Orlen, w kioskach i salonikach RUCH-u, a także w sklepach Żabka oraz Freshmarket. Jak zapowiada Poczta Polska, docelowo sieć click&collect ma powiększyć się do ponad 11 tys. punktów odbioru.

Przygotowania do obsługi szczytu świątecznego Poczta Polska rozpoczęła już na początku 2017 roku. "W październiku uruchomiono Centrum Monitoringu, którego głównym zadaniem była całodobowa koordynacja prac 14 pocztowych sortowni (WER). Dodatkowo spółka zatrudniła ponad 1500 osób, w obsłudze przesyłek w placówkach i sortowniach pocztowych pomagało także blisko 200 pracowników administracji" - czytamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że "pierwszy miesiąc nowego roku to okres wzmożonych nadań przesyłek, którymi są najczęściej nietrafione prezenty świąteczne". "Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli towar został kupiony poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. w sklepie internetowym) klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Wymaga to jednak angażowania w cały proces osoby, która taki prezent nam wręczyła, dlatego coraz częściej klienci decydują się na okazjonalną sprzedaż otrzymanych prezentów np. poprzez portale aukcyjne" - zauważa Poczta Polska.

Z danych spółki wynika, że po poprzednich świętach Bożego Narodzenia na największej w Polsce platformie sprzedażowej wystawiono ponad milion nietrafionych prezentów. Poczta Polska prognozuje, że w obecnym sezonie nietrafionych prezentów może być znacznie więcej.