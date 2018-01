Po publikacji wizerunków na policję zgłosiły się kobiety, które pobiły nastolatkę

Trzy młode kobiety, podejrzewane o pobicie nastoletniej mieszkanki Siemianowic Śląskich, zgłosiły się w poniedziałek rano do komisariatu w Katowicach – kilka dni po tym, jak policja opublikowała ich wizerunki. Do pobicia doszło we wrześniu w Katowicach.