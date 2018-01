"Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą to jest instytut, który będzie się opiekował, jeśli chodzi o Wschód, polskim dziedzictwem historycznym, czyli głównie naszymi zabytkami. Tym wszystkim co zostało na Wschodzie, co jest na Ukrainie, Białorusi, co jest na Litwie, np. polskie cmentarze czy polskie świątynie we Lwowie i Żółkwi. Wiele jest tam spraw do zrobienia" - powiedział w TVP Info szef MKiDN.

Jak mówił, jesteśmy tam, za granicą, obecni, ale chcemy wzmocnić tę obecność i przeznaczać większe środki publiczne na restaurację i rekonstrukcję naszych zabytków. Zaznaczył, że polskie ministerstwo kultury jest tam obecne poprzez prowadzone prace, np. na Cmentarzu Łyczakowskim. "To my robimy np. kwaterę powstańców listopadowych, która też znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim. Poprzednio prace objęły kwaterę powstańców styczniowych. Instytut będzie wzmacniał te działania i je rozwijał" - zaznaczył minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Wicepremier zwrócił także uwagę na organizacje polonijne na Zachodzie, które angażowały się w promocję i dbanie o polską kulturę m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji.

Jak mówił, mamy za granicą około 30 instytucji polonijnych, które są bardzo ważne. Wymienił Instytut J. Piłsudskiego w Stanach Zjednoczonych, Instytut Literacki i Bibliotekę Polską w Paryżu, Zamek w Rapperswilu w Szwajcarii czy Muzeum Polskie w Chicago. "Jest ok. 30 bibliotek, archiwów, muzeów, które wymagają wsparcia" - dodał. Powiedział, że MKiDN chce wspierać te instytucje poprzez Instytut i ustawę, której projekt jest obecnie procedowany w Sejmie, "bo dotychczas opinia publiczna nawet nie widziała, że polskie państwo nie mogło przeznaczać środków publicznych na działalność tych instytucji". "One wymagają wsparcia, tam są zmiany pokoleniowe, finansowe, jeżeli chodzi o zaplecze materialne tych instytucji. To są bardzo cenne instytucje dla polskiej historii i kultury, które będą mogły w tej chwili otrzymywać bezpośrednie wsparcie finansowe od państwa polskiego" - podkreślił.

Podczas programu wicepremier Piotr Gliński zaprosił też do wzięcia udziału w zbiórce sms-owej, która będzie prowadzona w czasie niedzielnego koncertu kolęd na rzecz Aleppo.

"Bardzo wszystkich zapraszam, bo chodzi nam o akcję sms-ową, żeby każdy mógł za pomocą sms-ów dołożyć się do tej akcji, wspomóc Caritas Polska" - dodał minister.

"Chyba wszyscy uważamy, że to jest nasz wspólny obowiązek. Musimy pomagać ludziom, którzy są ofiarami wojny, powinniśmy pomagać przede wszystkim tam, gdzie te problemy można rozwiązać. Próbować poprawiać ich życie" - podsumował.

W niedzielę o godz. 20 w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich odbędzie się charytatywny koncert kolęd "Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo", w trakcie którego zostanie przeprowadzona zbiórka sms-owa dla ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego Aleppo. Podczas koncertu wystąpią artyści Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska, Caritas Polska i Muzeum Łazienki Królewskie. Koncert będzie transmitowany w TVP2.(PAP)

autor: Maciej Puchłowski