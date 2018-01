Najwyższa Jakość Quality International – co to takiego?

Najwyższa Jakość Quality International 2017 to największy ogólnopolski program konkursowy promujący jakość produktów i usług. W tym roku odbywa się jego XI edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Najwyższa Jakość QI skupia przedstawicieli firm i instytucji działających na terytorium Polski, a Godło Najwyższa Jakość QI jest znakiem rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej przez klientów i kontrahentów.

Dlaczego produkty finansowe dedykowane klientom marki ŠKODA zyskały uznanie Kapituły Konkursu? Ponieważ stanowią one element szerokiej oferty opartej na najwyższej jakości: klienci z jednej strony otrzymują niezawodny, świetnie wyposażony samochód w atrakcyjnej cenie, a z drugiej – zestaw wygodnych rozwiązań finansowych, serwisowych i ubezpieczeniowych.

ŠKODA Leasing Niskich Rat

ŠKODA Leasing Niskich Rat to jakościowa rewolucja: daje klientom swobodę decydowania o swoich wydatkach na firmowe auto, a jednocześnie – jeżdżenia nowym samochodem.

Ten prekursorski na polskim rynku produkt finansowy zmienia dotychczasowe podejście do auta i związanych z nim kosztów. Umożliwia klientom swobodne użytkowanie samochodu i uzyskiwanie większych korzyści niż w klasycznym finansowaniu. ŠKODA Leasing Niskich Rat opiera się na rynkowej wartości końcowej auta, do tej pory wykorzystywanej w finansowaniu większych flot samochodowych. Pozwala to uzyskać dużo niższe miesięczne raty niż przy tradycyjnym leasingu, ponieważ nabywca płaci tylko za użytkowanie auta, a nie za całą jego wartość. Teraz nawet małe podmioty gospodarcze nabywające w leasingu pojedyncze auta mogą stale korzystać z nowego samochodu, wymieniając go co 3 albo 4 lata.

Co jeszcze warto wiedzieć o ŠKODA Leasing Niskich Rat?

W ramach korzystnej miesięcznej raty nabywca może sobie pozwolić na droższy samochód: lepiej wyposażony i/lub wyższy model.

Po zakończeniu umowy nabywca może sam zadecydować co jest dla niego korzystniejsze: oddanie samochodu i – na przykład – wybranie nowego, czy jednorazowa spłata używanego dotychczas pojazdu.

Samochody marki ŠKODA są dzięki temu bardziej dostępne – poszerza się grono osób, które mogą sobie pozwolić na nowe auto zamiast używanego. Pojazdy jeżdżące po polskich drogach stają się więc „młodsze”, a tym samym – bezpieczniejsze, bardziej przyjazne dla środowiska, nowocześniejsze, bardziej ekonomiczne pod względem zużycia paliwa.

Złote Godło Quality International dla leasingu…

ŠKODA Leasing Niskich Rat oferuje biznesowym klientom nowe, lepsze samochody, za miesięcznie mniejsze kwoty i z możliwością częstej wymiany auta na kolejne, nowe. Ten produkt został stworzony bezpośrednio dla klientów, z myślą o ich oczekiwaniach i bazując na realizacji ich potrzeb. Wprowadzony około 3 lat temu został doskonale przyjęty przez nabywców i przełożył się na wzrost sprzedaży aut marki ŠKODA.

…i dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat

Jednocześnie ze ŠKODA Leasing Niskich Rat Złote Godło Quality International zdobył również bliźniaczy ŠKODA Kredyt Niskich Rat dla klientów indywidualnych. Podobnie jak produkt leasingowy, oferuje on prywatnym nabywcom szereg korzyści, w tym możliwość jeżdżenia zawsze nowym samochodem w ramach niskich miesięcznych rat.



